تين هاج يشيد بروح لاعبيه بعد الخروج بنقطة من ملعب ليفربول

تحدث إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن تعادل فريقك أمام ليفربول بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب آنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تين هاج عن الإيجابيات من لقاء اليوم في تصريحات لـ”بي بي سي” البريطانية: “كان هناك الكثير من الجوانب”.

وأضاف:”بالتأكيد أعتقد أن الأداء كان جيد جداً من جانبنا، لقد سارت خطة اللعب بشكل جيد، كان اللاعبون رائعين في كيفية تماسكهم معاً وفي القتال”.

وواصل: “انتقادي الوحيد سيكون للاستحواذ على الكرة، كان يمكننا أن نؤذيهم بشكل أكبر، كان يجب أن نسجل للفوز بهذه المباراة”.

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وحول تقييمه لـ”ليفربول” قال :”ليفربول فريق جيد جدا، فريق هجومي جيد جداً ويتحرك كثيراً، عليك أن تدافع بشكل منضبط للغاية وهي مجاملة كبيرة للفريق بالطريقة التي فعلوا بها، الروح والعاطفة والرغبة كانت موجودة”.

وأتم:”كنا نعلم ذلك مسبقاً أننا فزنا عليهم مرتين العام الماضي لكننا خسرنا وكانت خسارة كبيرة، بالطبع تريد الانتقام ، لدينا فريق جيد، يمكننا تحقيق شئ ما في هذا الموسم”.

وأكد تين هاج :”عليك دائماً أن تقاتل من أجل الشارة، نلعب بمستويات عالية وأوقات بمستويات منخفضة، يتعين علينا أن نقدم أداء متسق، كان هذا أداء جيد للغاية، لقد رأيت نتائج ليفربول على أرضه وحصلنا على شباك نظيفة، في الشوط الثاني حصلنا على بعض الفرص الجيدة جداً ثم يمكنك الحصول على النقاط من هنا لكننا سعداء بأداء الفريق، أنت تعلم أن الفرصة ستأتي وعليك أن تصدق ذلك ، يجب ألا يتوقف الفريق أبداً وأن يحافظ على الانضباط وإذا فعلت ذلك يمكنك حتى الفوز بالمباراة”.

وقال أيضاً :”لقد دافعنا بطريقة كانت مثالية تقريباً، عندما ارتكبنا خطأ كان هناك زميل في الفريق لحل المشكلة، أعتقد أن هذا هو الفوز الكبير من اليوم، علينا أن نحافظ على ذلك ونحققه في كل مباراة، عليكم دائماً أن تقاتلوا من أجل بعضكم البعض، في مانشستر يونايتد الأمر نفسه دائماً نحن ضد البقية”.

وختم عن طرد دالوت:”حسناً إذا قلت أي شئ عن ذلك أو ربما من الأفضل أن لا أتحدث عن الأمر، سأترك التعليق لك أيها الصحفي”.