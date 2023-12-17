أول تعليق من سلمان الفرج على أزمته مع جيسوس

علق سلمان الفرج، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على أزمته الأخيرة مع جورجي جيسوس، المدير الفني.

وكانت قد نشبت أزمة بين جورجي جيسوس وسلمان الفرج، بعد استبعاده من قائمة الهلال خلال مباراة الوحدة.

وأوضح جيسوس خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة أنه استبعد قائد الهلال بسبب قرار انضباطي ولن يفصح عن أي تفاصيل.

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وكشفت صحيفة الرياضية عن السبب وراء إبعاد البرتغالي جيسوس، مدرب الفريق، للقائد سلمان الفرج عن المشاركة في مباراة فريقه أمام الوحدة.

وأكدت أن استبعاده جاء بسبب غضب الفرج من إبقائه على دكة الاحتياط أمام التعاون في ربع نهائي كأس الملك، ووصلت علامات الغضب إلى المدرب البرتغالي ولم يشركه في مباراة الوحدة.

ونشر الفرج عبر حسابه الرسمي على سناب شات، أن كل شيء جيد ولا توجد أزمة مع جيسوس، بعد سؤال أحد المتابعين له.

وحقق الهلال الفوز بهدفين نظيفين أمام نظيره الوحدة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.