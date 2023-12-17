الاهلي يوجه رسالة للجماهير السعودية قبل مباراة فلومينينسي

وجه النادي الاهلي رسالة إلى الجماهير السعودية قبل مباراة الفريق الكروي الأول ضد نظيره فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره فلومينينسي البرازيلي مساء غدا الاثنين في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وتأهل الاهلي إلى نصف نهائي مونديال الأندية عقب الاطاحة بنظيره اتحاد جدة من الدور ربع النهائي، والفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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ووجه النادي الاهلي الشكر إلى المسؤولين في المملكة العربية السعودية على استقبال بعثة الفريق المشاركة في مونديال الأندية.

وجاء بيان الاهلي كالتالي:

وقال الاهلي في بيانه عبر موقعه الرسمي: “عبرت بعثة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية، التي تجري فاعلياتها بالمملكة العربية السعودية عن خالص شكرها للأشقاء بالمملكة، لما لاقته من حفاوة في الاستقبال وكرم الضيافة ودعم لا محدود للفريق.

وأشار إلى أن المملكة أسعدت كل العرب بالتنظيم الرائع لمونديال الأندية.

وأشادت بعثة الاهلي بالأجواء الطيبة وروح الأخوة التي جرت فيها المباراة الأولى بين النادي الأهلي وشقيقه اتحاد جدة، وكذلك التناغم الذي تواجد في ملعب المباراة بين جماهير ولاعبي الفريقين والأجهزة الفنية والإدارية.

وأردف: “بما يعكس العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري والسعودي.

وواصل: “أكدت البعثة على ثقتها الكاملة بأن الجماهير السعودية الشقيقة سوف تساند الفريق يدًا بيد مع الجماهير المصرية التي استحقت شكر وتحية البعثة على حضورها المكثف ومساندتها الدائمة.

واختتم: “الجماهير التزمت بالروح الرياضية وبكل ما يتفق مع شروط السلامة ولوائح الاتحادات القارية، والتركيز الكامل على دعم ومؤازرة فريقها لتحقيق الهدف المنشود.