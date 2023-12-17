الاهلي يبحث عن انجاز غائب منذ 13 عامًا أمام فلومينينسي بكأس العالم للأندية

يستعد النادي الاهلي لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره فريق فلومينينسي البرازيلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

وستقام مباراة الاهلي ضد نظيره فلومينينسي في تمام الثامنة مساء غدًا الاثنين، على استاد “الجوهرة المشعة” في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

وكان النادي الاهلي تأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية بعدما تغلب على الاتحاد السعودي بنتيجة 3 – 1 في الدور ربع النهائي للبطولة العالمية.

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ويتطلع الاهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر للتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بعدما سبق وحقق الميدالية البرونزية 3 مرات كأفضل انجازاته.

ولم يتمكن بطل أفريقيا من بلوغ نهائي كأس العالم للأندية، منذ 13 عامًا، وتحديدًا منذ تأهل مازيمبي الكونغولي عام 2010 ولكنه خسر أمام إنتر ميلان بنتيجة 3-0 في النهائي.

وتأهل الرجاء المغربي لنهائي المونديال عام 2013 ولكنه كان ممثلًا للبلد المضيف، بينما شارك الاهلي في نفس النسخة كـ بطل لأفريقيا وأنهى مشواره بالمركز السادس.

الجدير بالذكر أن الاهلي حال تخطيه عقبة فلومينينسي البرازيلي غدًا وتأهله لنهائي كأس العالم للأندية سيواجه في النهائي الفائز من أوراوا الياباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.