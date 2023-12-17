محمد الشناوي: جاهزون للفوز على فلومينينسي والتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –معتز عباس:

قال محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، إن الجميع داخل الفريق يفكرون في تحقيق الفوز على حساب فلومينينسي البرازيلي، وحسم المباراة خلال الـ90 دقيقة، والتأهل لنهائي كأس العالم للأندية.

وأكد "الشناوي"، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل مباراة الغد، اليوم الأحد، أن مواجهة فلومينينسي البرازيلي ليست المواجهة الأولى التي تجمع الأهلي بالأندية البرازيلية، في منافسات كأس العالم للأندية.

وأوضح أن الأندية البرازيلية حيدة وتلعب كرة قدم جماعية، لذلك قمنا بالتحضير جيدًا للمباراة، وشاهدنا ودرسنا فريق فلومينينسي جيدًا، لأنه من الأندية الكبرى وله شكل مختلف في اللعب، مضيفًا أن كل لاعب تعرف على المنافس الذي سيواجهة داخل أرضية الملعب، وبالتأكيد سنكون جاهزين لتلك المباراة.

وعن الانتصار على اتحاد جدة السعودي، أضاف أن الفريق أغلق صفحة المباراة الماضية بعد نهايتها مباشرة، واللاعبين حاليًا في تركيز شديد على مواجهة فلومينينسي وتحقيق الفوز والوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية.

وأشار إلى أن فريق فلومينينسي من الفرق الكبيرة والمنظمة، وقمنا بالتحضير له جيدًا والاستعداد لتلك المباراة من أجل الوصول للنهائي.

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