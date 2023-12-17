كولر: عمر اللاعب ليس له علاقة بالأداء ولاعبو فلومينينسي لديهم خبرات كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أكد مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي لكرة القدم، أن فلومينينسي فريقًا قويًا والأهلي سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق الفوز في مباراة الغد.

وقال كولر، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد، إن قام بالتحضير جيدًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، وإعداد اللاعبين ومشاهدة 4 مباريات للمنافس، متمنيًا تحقيق الفوز والوصول للنهائي.

وأضاف، أنه يحب كرة القدم البرازيلية منذ الصغر، كما يحب متابعة ومشاهدة ومعرفة طريقة أداء الفرق البرازيلية، والتقنيات الحديثة التي يستخدمونها للوصول إلى المستوى الجيد.

وأوضح أن دينيز مدرب فلومينينسي مميز وله طريقة وأسلوب خاص داخل الملعب، مؤكدًا أن كل مدرب يسعى للوصول باللاعبين لأفضل مستوى، وتقديم أداء أفضل.

وعن كبر أعمار لاعبي فريق فلومينينسي، أشار إلى أن عمر اللاعب ليس له علاقة بالأداء، ولاعبو فلومينينسي لديهم خبرات كبيرة، ويقدمون أداءً مختلفًا في مختلف المسابقات، والأساس هو الأداء داخل الملعب، مبديًا سعادته على تكون عناصر فريق الأهلي من لاعبين من الخبرة والشباب.

وتقام غدًا الإثنين، مواجهة قوية بين الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

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