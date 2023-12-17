كولر يكشف موقف كهربا من مشاركته أمام فلومينينسي في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي لكرة القدم، حقيقة اصابة محمود عبدالمنعم كهربا، قبل مواجهة الغد أمام فريق فلومينينسي البرازيلي.

وبسؤاله حول حقيقة إصابة كهربا، أجاب "كولر"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد قائلًا: "كهربا!!.. متى أصيب؟!، إصابته شائعة ليست حقيقة، وكل ما يتم تداولة أحيانًا غير دقيقًا، مؤكدًا أنه في المباراة الماضية كان يلعب بشكل جيد.

وأضاف، قائلًا: "لا أعرف إن كان كهربا أصيب وهو نائم"، مؤكدًا أن كهربا جاهز لمواجهة فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بشكل طبيعي.

وأكد كولر أن الفوز على اتحاد جدة السعودي لن يشكل أي ضغط على الفريق، حتى حصول بعض اللاعبين على بطاقات صفراء لن يمثل أزمة بالنسبة لأي لاعب، المهم ألا يحدث أي انتقاد للحكم، تلك هي الأمور الخطيرة داخل الملعب، ويجب على اللاعبين الحذر من من ارتكاب الأخطاء لتفادي الحصول على البطاقات الصفراء، داخل الملعب.

وأوضح أنه كان يتمنى وجود مزيد من الأيام للتحضير لمباراة الغد في نصف نهائي مونديال الأندية، وكان من الأفضل أن يكون هناك فاصل أكثر من يومين، ولكننا في النهاية سوف نتعامل مع الأمر الواقع بالشكل المطلوب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية، غدًا الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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