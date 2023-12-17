بعد تصنيف فيفا.. هل يملك الزمالك فرصة المشاركة في كأس العالم للأندية 2025؟

محمد اسماعيل - القاهرة - حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، المعايير التي يتعين على كل اتحاد قاري أن يلجأ إليها من أجل ترشيح الفرق أصحاب المراكز الأولى إلى المشاركة في منافسات كأس العالم للأندية 2025.

منافسات النسخة الأولى من كأس العالم للأندية في شكله الجديد، تقام في الفترة بين 15 يونيو و13 يوليو 2025.

تصنيف فيفا

وكشف فيفا عبر موقعه الرسمي، مشاركة 32 فريقًا في كأس العالم للأندية 2025، من ضمنها 4 فرق من قارة أفريقيا.

ويصعد بطل دوري أبطال أفريقيا في المواسم الأربعة التي تسبق كأس العالم للأندية، أي 2021، 2022، 2023 و2024، علمًا بأن كاف سيضطر إلى اللجوء لتصنيف فيفا، حال تكرر البطل، ما حدث بالفعل في ظل تتويج الأهلي باللقب في 2021 و2023.

وضمن كذلك، الوداد المغربي تأهله إلى كأس العالم للأندية 2025، المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

المتأهل الثالث هو بطل دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، أما الرابع سيكون صاحب المركز الأعلى في تصنيف فيفا.

وأوضح فيفا، أن احتساب النقاط في تصنيف فيفا بشأن كأس العالم للأندية 2025، يبدأ مع دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، بواقع الحصول على 3 نقاط عند الفوز بمباراة، نقطة واحدة في حالة التعادل، و3 نقاط إذا تأهل الفريق إلى المرحلة التالية.

ولن ينظر تصنيف فيفا إلى المسابقات القارية الأخرى، كالكونفدرالية والدوري الأفريقي والسوبر الأفريقي.

هل يملك الزمالك فرصة التأهل إلى كأس العالم للأندية 2025؟

لا يستطيع الزمالك أن يتأهل بوصفه بطل دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، لأنه لا يشارك في المسابقة من الأساس.

ويملك الزمالك 28 نقطة، جمعها من 4 انتصارات، التعادل 7 مرات، و9 نقاط بفضل المشاركة في دور المجموعات بـ3 مناسبات، عند تطبيق تصنيف فيفا على مشاركته في دوري أبطال أفريقيا.

المرشحون لكأس العالم للأندية 2025

1) ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي: 81 نقطة

2) الترجي التونسي: 75 نقطة

3) شباب بلوزداد الجزائري: 59 نقطة

4) بترو أتليتكو الأنجولي: 49 نقطة

5) سيمبا التنزاني: 45 نقطة

5) الرجاء المغربي: 45 نقطة (لا يملك فرصة جمع نقاط إضافية بسبب غيابه عن النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا)

7) الهلال السوداني: 33 نقطة

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