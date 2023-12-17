شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 72 دولة.. رفع حالة التأهب فى اتحاد الجمباز قبل تنظيم كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رفع الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، حالة التأهب القصوي قبل تنظيم بطولة كأس العالم للجمباز، والتى تعد إحدى سلسلة بطولات كأس العالم المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للجمباز خلال الفترة من 15 حتى 19 فبراير 2024 على مجمع صالات استاد القاهرة الدولي بمشاركة 72 دولة، يمثلها جميع أبطال العالم، وهو أعلى مشاركة للدول فى بطولات كأس العالم.

وكان الاتحاد الدولى للجمباز قد منح مصر فى وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا فى مواعيد ثابتة لما تتمتع به مصر من بنية رياضية وتحتية من منشآت وصالات رياضية وفنادق على أعلى مستوى وفق المعايير الدولية.

ومن جانبه حرص الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي على متابعة كل التفاصيل الخاصة بتنظيم البطولة مع مجلس الإدارة واللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم لتحديد الاختصاصات خلال الفترة المقبلة.

وأشار أمين إلى أن مصر تواصل انتصاراتها في تنظيم البطولات القارية والدولية فى جميع المجالات الرياضية بشكل عام والجمباز بشكل خاص.

وأضاف أمين أن مصر فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتمتع ببنية ومنشآت رياضية على أعلى مستوى تنافس بها العالم في استضافة البطولات الدولية والعالمية والعربية والقارية.

وتابع أمين أن اتحاد الجمباز يحظى بمساندة كبيرة من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي بعد تنظيم بطولات كأس العالم والنتائج الطيبة التي تحققها المنتخبات الوطنية على جميع فروع الجمباز.

وأثني الدكتور إيهاب أمين على التنسيق والتعاون الدائم مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في توفير كل الدعم للاتحاد المصري للجمباز والمساندة الكبيرة فى تنظيم بطولة كأس العالم للجمباز المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.