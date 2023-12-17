شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 17 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 17 / 12 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها: الأهلى يختتم استعدادته لمواجهة فلومينيسى البرازيلى فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس العالم للأندية المقامة بالمملكة العربية السعودية، معتمد جمال المدير الفنى للزمالك يعلن عن قائمة الفريق المتوجهة لأنجولا لمواجهة ساجرادا فى الجولة الرابعة من الكونفدرالية الأفريقية، غياب أحمد الشناوى ورمضان صبحى لاعبا بيراميدز عن مواجهة فريقهما أمام صن داونز فى الجولة الرابعة من دورى أبطال أفريقيا.

كولر يناقش مع لاعبى الأهلى خطة مباراة فلومينينسى

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية للاعبي الأهلي، قبل انطلاق المران الجماعي الذي يقام مساء اليوم الأحد على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمباراة فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

مودرن فيوتشر يعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

يُعقد فى الخامسة مساء بعد غد الثلاثاء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري بقاعة مؤتمرات استاد السلام.

عمرو صلاح: انضمام على وزين وخالد والدرع لتدريبات منتخب اليد 22 ديسمبر

كشف عمرو صلاح، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، عن تواجد رباعى الفراعنة المحترف "يحيى خالد ويحيى الدرع وعلى زين ومحمد على" فى تدريبات المنتخب 22 ديسمبر الجارى، استعدادا لأمم أفريقيا، مؤكدا وصول بعضهم إلى القاهرة اليوم.

استمرارًا للإصابات.. بيراميدز يفتقد جهود رمضان صبحي فى مواجهة صن داونز

يفتقد فريق نادي بيراميدز لجهود رمضان صبحي فى مباراة صن داونز الجنوب أفريقي فى إطار لقاءات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا. وكشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بالنادي، أن رمضان صبحي شعر ببعض الآلام عقب مران الأمس باستاد الدفاع الجوي استعدادا للقاء صن داونز.

مصر تسيطر على منصة التتويج ببطولة فرنسا المفتوحة للخماسى الحديث

توج مهند شعبان بالميدالية الذهبية بينما حصد أحمد الجندي الميدالية الفضية فى منافسات فردي الرجال، وتوجت أميرة قنديل ببرونزية منافسات فردى السيدات ببطولة فرنسا الدولية المفتوحة، المقامة فى باريس خلال الفترة من 10 حتى 18 ديسمبر 2023.

مروان عطية عن مواجهة فلومينينسي: فرصة للتاريخ ولن نتركها تضيع

أعرب مروان عطية، لاعب وسط الأهلي ،عن أمنيته أن يكون والده متواجدا خلال مشاركته برفقة فريقه في كأس العالم للأندية، والحصول على جائزة أفضل لاعب فى المباراة الماضية أمام اتحاد جدة .

رامى ربيعة: لدينا رغبة فى تحقيق مركز أفضل من الثالث بمونديال الأندية

وجه رامي ربيعة، مدافع الأهلي، الشكر إلى زملائه فى الفريق على المجهود الرائع فى مباراة اتحاد جدة الماضية بكأس العالم للأندية، مؤكدا أنها صفحة وأغلقت وتركيزنا فى المباراة المقبلة أمام فلومينينسي البرازيلي غدا، وهذه ليست المرة الأولى أن يصل الأهلي إلى هذا المستوى .

قبل مواجهة صن داونز.. إصابة شناوي بيراميدز بكسر فى الضلع وغيابه 4 أسابيع

كشف الجهاز الطبي لنادي بيراميدز عن إصابة أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق وغيابه عن الملاعب من 3 إلى 4 أسابيع.

الشناوى: التصدى لركلة جزاء بنزيما أصبح ماضيا.. وجاهزون لـ فلومينينسى

كشف محمد الشناوي قائد الأهلي أن فريقه أغلق صفحة مباراة اتحاد جدة السعودي بعد الفوز مباشرة والتركيز حاليا فى مباراة الغد أمام فلومينينسي البرازيلي فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، قائلا "لا أريد الحديث عن التصدي لركلة جزاء كريم بنزيما لأنها أصبحت من الماضي الآن".

"فيفا" يرفض طلب الأهلي بارتداء القميص رقم "72" أمام فلومينينسى البرازيلى

تلقت بعثة الأهلي المشاركة فى مونديال الأندية بالمملكة العربية السعودية خطابًا من «فيفا» اليوم، الأحد، يؤكد فيه رفضه ارتداء لاعبي الأهلي قميصًا يحمل الرقم «72» أثناء فترة الإحماء.

غياب 7 لاعبين عن الزمالك أمام ساجرادا الأنجولى فى الكونفدرالية

أعلن معتمد جمال، المدير الفنى لفريق الزمالك ، قائمة اللاعبين لرحلة أنجولا استعدادا لمواجهة ساجرادا فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تقام الأربعاء المقبل فى أنجولا.

فيفا يقرر إيقاف موديست مباراتين فى مونديال الأندية بعد طرده أمام اتحاد جدة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إيقاف الفرنسي أنتوني موديست لاعب الأهلي مباراتين، بعد طرده أمام اتحاد جدة السعودي فى المباراة التى جمعت الفريقين الجمعة فى كأس العالم للأندية 2023 والتى فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.