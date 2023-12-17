شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يطلب تقارير فنية عن موزمبيق وغانا وكاب فيردى قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر من جهازه المعاون وخاصة المسؤولين عن تحليل المنافسين، تقارير فنية عن المنتخبات الثلاثة التي تقع في مجموعة المنتخب ببطولة أمم أفريقيا، وهي موزمبيق وغانا وكاب فيردي.

ويسعى فيتوريا لدراسة خصوم المنتخب بشكل جيد، في ضوء سياسته في احترام المنافسين مهما كان اسمهم، وإيمانا بأن خريطة الكرة في قارة أفريقيا تغيرت ولم تعد هناك الفوارق الكبيرة التي كان يتمتع بها بعض المنتخبات على حساب الأخرى في السابق.

وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية، ويستهدف منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا العودة مجددًا منصة التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار، المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

ويبدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات فى المجموعة أمام الرأس الأخضر.

وتقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.