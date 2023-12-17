شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب الناشئات استعدادا لمواجهة الكاميرون بتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق مساء اليوم الأحد، المعسكر المفتوح لمنتخب الناشئات على ملعب مركز شباب الجزيرة، استعدادا لمباراتي الكاميرون في المرحلة الجديدة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ويواجه منتخب مصر للناشئات نظيره الكاميروني يوم 12 من شهر يناير من العام المقبل، علمًا بأن مباراة العودة سقام بالكاميرون يوم 19 من نفس الشهر.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد مباراتي الذهاب والعودة للمنتخب الوطني للناشئات تحت 20 سنة أمام نظيره الكاميرون بالدور الرابع والأخير بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم "كولومبيا 2024".

وتأهل المنتخب الوطني لهذا الدور عقب اكتساحه لمنتخب الكونغو "برازافيل" بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 7-1 في الدور الثالث بالتصفيات، بينما صعدت الكاميرون لهذا الدور عقب فوزها على كينيا بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 6-2.

واكتسح المنتخب الوطني اليوم ضيفه الكونغولي بسداسية نظيفة على ملعب استاد الإسكندرية، في مباراة العودة، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف لمثله.

وتقام بطولة كأس العالم في كولومبيا خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 22 سبتمبر من العام المقبل.