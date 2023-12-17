شكرا لقرائتكم خبر عن شهاب قاسم: سبورتنج يستهدف استضافة البطولات القارية والعربية فى المرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شهاب قاسم، عضو مجلس إدارة نادي سبورتنج ومدير بطولة أفريقيا لكرة السلة للسيدات، إن البطولة أكدت قدرة نادي سبورتنج التنظيمية الكبيرة.

وأكد قاسم أن الوفود المشاركة أشادت بالتنظيم وحسن الاستقبال والضيافة، بجانب توفير فريق عمل جاهز على مدار الساعة لتلبية كل الاحتياجات لجميع المشاركين في منافسات البطولة.

وأوضح قاسم أن عضو بمجلس إدارة الاتحاد الأفريقي لكرة السلة زارت النادي، أمس السبت، وأشادت بالملعب الرئيسي للبطولة وبالتنظيم الجيد، ووجهت الشكر لإدارة النادي على المجهود الكبير المبذول من أجل نجاح بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة للسيدات.

وأشار قاسم إلى أن مجلس الإدارة برئاسة أحمد حسن وكافة الأعضاء نجحوا في هذا التحدي، حيث حصل النادي على تنظيم البطولة بعد اعتذار الأهلي، وكان الوقت ضيقا للغاية لإنهاء كل الترتيبات، إلا أن إدارة سبورتنج كانت في الموعد ونجحت في هذا التحدي.

ولفت قاسم إلى أن سبورتنج وضع اسمه بين الأندية الكبرى التي تنظم كل الأحداث، سواء العربية أو الأفريقية خلال الفترة الماضية، وهذا يعد من أبرز أهداف مجلس إدارة النادي خلال المرحلة المقبلة.

وأتم شهاب قاسم تصريحاته بأن سبورتنج حصل على تنظيم البطولة في وقت قصير للغاية، ولكنه تمكن من إخراج البطولة بالشكل المطلوب والذي يليق باسم وسمعة الرياضة المصرية.

ويستضيف نادي سبورتنج البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري لسيدات كرة السلة، وتقام في الفترة من 11 وحتى 19 ديسمبر الجاري على صالة النادي بمشاركة 10 أندية.

وتضم قائمة سلة سبورتنج في بطولة أفريقيا للأندية:

هاجر عامر - ريم موسى - أسرار ماجد - ديستني بيتس - منار إيهاب - نور علي طلعت - جينا حلمي - ياسيني ديوب - نادين ياسر - سييرا ديلارد - فاتو دياني - نورهان فؤاد.

الجهاز الفني لسلة نادي سبورتنج للسيدات: محمد محروس المدير الفني - مصطفى فكري مدرب عام - مصطفي جامع مدرب - جانيت السباعي المدير الإداري - محمد جابر إداري وأخصائي - أحمد إبراهيم مخطط أحمال - أسماء عوض طبيبة.