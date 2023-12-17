بطولة فرنسا: بريست رابعاً بانتظار خدمة من سان جرمان

الرياص - اسماء السيد - باريس: صعد بريست الى المركز الرابع بفوزه على مضيفه نانت 2 0 الأحد في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، على أمل أن يسدي له باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر خدمة بفوزه لاحقاً على مضيفه ليل.

وبانتصاره الرابع في المراحل الخمس الأخيرة من دون هزيمة، رفع بريست رصيده الى 28 نقطة وبات رابعاً بفارق نقطة أمام ليل الذي يستضيف لاحقاً سان جرمان في قمة المرحلة، متخلفاً بفارق نقطتين عن موناكو الثالث الذي خسر الجمعة أمام ليون 0 1.

ومن جهته، مني نانت بهزيمة ثانية توالياً في ثالث مباراة له بقيادة مدربه الجديد جوسلان غورفينيك الذي كان يواجه الأحد فريق مسقط رأسه، فتجمد رصيده عند 18 نقطة في منتصف الترتيب.

وكان مدرب بريست إريك روا "راضياً بالتسجيل في تحركات عملنا عليها خلال التمارين... ماذا بإمكاني أن أضيف؟ تهانينا للشبان وسنواصل المضي قدماً".

وفي رده على سؤال بشأن أسباب نجاح بريست، أجاب روا "نوعية فريقنا. لديهم كل شيء، الرغبة بتحقيق النتيجة (المرجوة) معاً".

في لقاء بدأ بدقيقة صمت حداداً على مشجع لنانت لقي مصرعه طعناً في أوائل الشهر الحالي على هامش المباراة ضد نيس (1 0)، لم يقدم الفريقان شيئاً يذكر في الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

ثم بدأ الشوط الثاني بأفضل طريقة بالنسبة لبريست، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 50 بتسديدة من مشارف المنطقة لأوغو مانييتي إثر هجمة مرتدة وتمريرة عرضية من رومان ديل كاستيو.

واستفاق نانت بعد الهدف وكان قريباً من إدراك التعادل بتسديدة من زاوية صعبة لكوينتان ميرلان لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيسر (53)، ثم أحبط بريست عزيمة مضيفه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 57 إثر ركلة ركنية نفذها دي كاستيو وحولها جيريمي لو دوارون برأسه، فأبعدها المدافع عن خط المرمى لتسقط أمام البنيني ستيف مونييه الذي أطلقها في الشباك.

وحاول نانت العودة الى اللقاء لكن الحارس الهولندي ماركو بيزوت تألق في وجه رأسية المصري مصطفى محمد (62) ثم كرر الأمر في وجه تسديدة النيجيري موزيس سايمون (64).

وعاند الحظ محمد وحرم نانت من العودة الى اللقاء بعدما ارتدت محاولته الرأسية من العارضة إثر عرضية من سايمون (72)، وذلك في أبرز فرص الدقائق الأخيرة التي شهدت تدخل "في أيه آر" لإلغاء هدف للمضيف في الوقت بدل الضائع.

وواصل مرسيليا صحوته بفوز رابع تواليا عندما تغلب على ضيفه كليرمون فيران بهدفين للبنمي ميكايل موريو (26) والمغربي أمين حارث (42) مقابل هدف للغابوني جيم أليفيناه (58).

وعزز مرسيليا موقعه في المركز السادس برصيد 26 نقطة بفارق الاهداف أمام لنس.

وحذا حذوه ستراسبورغ بفوز ثان تواليا عندما تغلب على مضيفه لوريان بهدفين لديلان باكوا (14) والمخضرم كيفن غاميرو (49) مقابل هدف للسنغالي بامبا ديانغ (53).

وعاد مونبلييه الى سكة الانتصارات بعد ثلاث هزائم ومثلها تعادلات عندما تغلب على مضيفه متز بهدف وحيد سجله ماكسيم إستيف في الدقيقة التاسعة.