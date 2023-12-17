البريميرليج يشتعل.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال وتعادل ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر - استعاد أرسنال، صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مستغلا تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد.

حقق فريق آرسنال فوزا غاليا على ضيفه برايتون بنتيجة 2-0 باستاد "الإمارات"، ضمن مباريات الجولة الـ 17 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سقط ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح فى فخ التعادل السلبى أمام ضيفه مانشستر يونايتد

وفيما يلي الترتيب:

آرسنال - 39 نقطة

ليفربول - 38 نقطة

أستون فيلا - 38 نقطة

مانشستر سيتي - 34 نقطة

توتنهام هوتسبير - 33 نقطة

نيوكاسل يونايتد - 29 نقطة

مانشستر يونايتد - 28 نقطة

وست هام يونايتد - 27 نقطة

برايتون - 26 نقطة

تشيلسي - 22 نقطة

فولهام - 21 نقطة

برينتفورد - 19 نقطة

وولفرهامبتون - 19 نقطة

بورنموث - 19 نقطة

كريستال بالاس - 17 نقطة

إيفرتون - 16 نقطة

نوتجهام فورست - 14 نقطة

لوتون تاون - 9 نقاط

بيرنلي - 8 نقاط

شيفيلد يونايتد - 8 نقاط