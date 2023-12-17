الهلال الأكثر تميزا بالأرقام بين الأندية السعودية والآسيوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بخروج فريق الاتحاد الكروي من على يد الأهلي المصري بـعد خسارته بـ 1/ 3 في مشاركته الحالية في كأس العالم للأندية 2023، وهي المشاركة الثانية له بعد 18 عاما من المشاركة الأولى التي دخلها كبطل عن قارة آسيا، يكون الخروج الأول للأندية السعودية في مرحلة الدور الثاني بعد أن وصل لهذه المرحلة من خلال تفوقه على أوكلاند سيتي النيوزلندي بـ (3/صفر).

وكان الاتحاد نجح في مشاركته الأولى في الفوز على الأهلي المصري بهدف دون رد في المباراة الأولى، وتأهل إلى نصف النهائي والذى خسره أمام ساو باولو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس، ويخسر بسيناريو دراماتيكي بنتيجة 3-2، قبل أن يخسر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام سابريسا بطل كونكاكاف، وحقق المركز الرابع.

الهلال الأكثر تميزا

بذلك يكون فريق الهلال هو الأكثر تميزا في المشاركة بين الأندية السعودية التي مثلتها في بطولة كأس العالم للأندية التي استطاع الوصول إليها لأول مرة في تاريخه عام 2019، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا، إذ فاز في مباراة الدور الأول على بطل إفريقيا الترجي التونسي، وتأهل لملاقاة بطل ليبرتادوريس فلامنجو، ليسقط أمامه بثلاثة أهداف لهدف، قبل أن يخسر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام مونتيري المكسيكي.

في 2021، عاد الهلال للمشاركة العالمية بعد عامين فقط، ليصبح أول ناد سعودي يشارك في البطولة مرتين، وكرر أيضا حصوله على المركز الرابع، بعد فوز على الجزيرة الإماراتي في ربع النهائي، وخسارة من تشيلسي الإنجليزي في نصف النهائي، ثم خسارة من الأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الثالث.

وصيف العالم

في 2022 جدد الهلال مشاركته للمرة الثالثة تاريخيا والثانية على التوالي، وخلالها حقق الإنجاز السعودي الأفضل بالوصول إلى المباراة النهائية، كأول فريق سعودي وثالث فريق آسيوي، وعربي يصل للنهائي. ويحرز الميدالية الفضية.

الهلال تغلب على الوداد المغربي في الدور الأول بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي بثلاثة أهداف لهدفين، ويخسر النهائي أمام ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة. ليحقق الميدالية الفضية، ويخرج من البطولة مسجلا 7 أهداف، ومسطرا لتاريخ غير مسبوق لكرة القدم السعودية، كما أنه يعد أحد أفضل إنجازات الكرة الآسيوية في كأس العالم للأندية على الإطلاق.

النصر شكل اللبنة الأولى

وشكلت أولى لبنات مشاركة الأندية السعودية في بطولات كأس العالم للأندية والتي بدأها نادي النصر الذي يعد أول ناد سعودي يشارك في منافسات كأس العالم للأندية، إذ شارك بالنسخة الأولى في تاريخ المسابقة والتي انطلقت عام 2000، إذ كان من المفترض أن تقام في 1999 ولكن تم تأجيلها لمدة عام. والتي كان مفترض أن يشارك بها نادي الهلال إلا أن إفلاس الشركة الراعية آنذاك حال دون مشاركته كأول فريق سعودي في البطولة التي كان مقررا لها أن تقام في إسبانيا.

وشارك النصر بصفته بطلا لكأس السوبر الآسيوي عام 1998، حيث كانت البطولة بنظام مجموعتين، وجاء النصر في مجموعة تضم ريال مدريد الإسباني، وكورنثيانز البرازيلي، والرجاء المغربي.

حيث فاز على الرجاء وخسر من ريال مدريد وكورنثيانز، ليغادر البطولة من الدور الأول، بمشاركة فاز فيها بمباراة وسجل 4 أهداف.

الهلال في كأس العالم للأندية:

لعب 9 مباريات.

سجل 17 هدفا.

تلقت شباكه 19 هدفا.

الاتحاد في كأس العالم للأندية:

ظهر لأول مرة في نسخة 2005 باليابان.

عاد للمشاركة كمستضيف للبطولة 2023.

عدد مبارياته 5 مباريات.

سجل 9 أهداف.

تلقت شباكه 9 أهداف.

النصر في بطولة العالم:

عدد مبارياته 3 مباريات.

سجل 4 أهداف.

تلقت شباكه 8 أهداف.

مشاركات الأندية السعودية في بطولة كأس العالم: