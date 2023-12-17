فيرمينو يقترب من مغادرة القلعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقترب البرازيلي روبرتو فيرمينو من مغادرة الأهلي، وفقا لما ذكره الصحفي الإنجليزي «بن جاكوبس» مشيرا، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة «X» (تويتر سابقا)، إلى أن الاتفاق يعد النادي الأقرب للاستفادة من خدمات نجم ليفربول السابق على سبيل الإعارة.
وأكد الصحفي الإنجليزي اهتمام الاتفاق بالتعاقد مع فيرمينو في يناير المقبل، تلبية لطلب مدرب الفريق ستيفن جيرارد الذي يرغب في ضم اللاعب، وأخبر بن جاكوبس بأنه يحب طريقة لعب المهاجم السابق لنادي ليفربول.
ونقل بن جاكوبس تصريحات أخرى لجيرارد قال فيها: «من الواضح أننا بحاجة إلى تدعيمات نوعية في نافذة الانتقالات الشتوية، سنحاول استقطاب أفضل اللاعبين، النادي سيدعمنا للتعاقد مع لاعبين من طراز عال».
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