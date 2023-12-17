شكرا لقرائتكم خبر استقرار حالة توم لوكير بعد سكتة قلبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقرت حالة توم لوكير قائد فريق لوتون تاون بعد تعرضه لسكتة قلبية داخل استاد فيتاليتي خلال المواجهة أمام بورنموث، السبت بالدوري الإنجليزي التي تم إلغاؤها نتيجة لذلك.

وأوضح لوتون تاون في بيان أمس أن لوكير «29 عاما» بدأ يستجيب للعلاج من قبل نقله إلى المستشفى.

وأضاف البيان «جهازنا الطبي أكد أن القائد لوكير عانى من سكتة قلبية داخل الملعب، لكنه استجاب للعلاج في ذلك الوقت قبل نقله إلى خارج الملعب على محفة».

وأضاف البيان «لقد تلقى المزيد من العلاج داخل الملعب، وهو ما نشكر عليه الجهاز الطبي للفريقين، جرى نقل توم إلى المستشفى، حيث يمكننا أن نؤكد للمشجعين أنه في حالة مستقرة ويخضع حاليا لمزيد من الفحوصات الطبية وسط مساندة عائلته».

وألغيت مباراة بورنموث مع لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الدقيقة 65 بعد تعرض توم لوكير قائد لوتون تاون للانهيار في الشوط الثاني.