شكرا لقرائتكم خبر تشافي: برشلونة في صدارة الفرق إهدارا للفرص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز، بعد التعادل (1-1) مع فالنسيا في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني ، أن فريقه ما زال يملك فرصة المنافسة على جميع الألقاب الممكنة.

وفشل برشلونة في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا؛ إذ تعرض بعد الخسارة أمام جيرونا لخسارة أخرى أمام رويال أنتويرب البلجيكي ثم تعثر من جديد أمام فالنسيا، في مباراة تفنن خلالها رفقاء روبرت ليفاندوفسكي بإهدار الفرص.

وعقب مواجهة فالنسيا تحدث تشافي قائلا «نحن في الطريق الصحيح، لكننا مطالبون بتصحيح الأخطاء وتحسين الأداء من أجل المنافسة على الألقاب، أنا مقتنع بأننا سنفعل ذلك»، وتابع «لدينا مشكلة في إنهاء الفرص وعلينا تحسين هذا الجانب بشكل سريع».

واعترف تشافي برقم سلبي لنادي برشلونة؛ وذلك بقوله «اللاعبون كانوا متحسرين في غرفة تغيير الملابس وأنا أيضا، لأننا قدمنا مباراة كبيرة من أجل الفوز بالنقاط الثلاثة.

لقد ضيعنا فرصا عديدة للتسجيل، أنا متأسف لذلك، أعتقد أننا من أكثر الفرق في أوروبا تضييعا للفرص هذا الموسم».

وتعيش جماهير برشلونة حالة غضب كبيرة بسبب النتائج الأخيرة، حيث بدأ البعض منهم يطالبون برحيل المدرب من منصبه، والتفكير في خليفته من أجل استعادة أمل المنافسة على الألقاب هذا الموسم.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة بعد مرور 17 جولة، متخلفا عن ريال مدريد الثاني بفارق 4 نقاط وبفارق 6 نقاط كاملة عن جيرونا الأول، علما أن المتصدر ووصيفه يملكان الفرصة لتوسيع الفارق مع البلوغرانا بعد خوض مباراتيهما في هذه الجولة.