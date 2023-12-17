الامارات | الصافرة الأجنبية أكثر ظهوراً في مباريات العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 ديسمبر 2023

كشفت إحصائية رصدتها «الإمارات اليوم» عن تصدر المباريات التي يكون العين طرفا فيها، قائمة أكثر المباريات التي تظهر فيها الصافرة الأجنبية منذ انطلاق الجولة الأوىل من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم وحتى الجولة 11 التي اختتمت أول من أمس، والتي شهدت الاستعانة بطاقمي تحكيم أجنبي، الأول أدار مباراة العين مع الوحدة، والثاني أدار مباراة الوصل واتحاد كلباء.

وشهدت المباريات التي يكون العين طرفا فيها ظهور الحكم الأجنبي سبع مرات، وحل نادي الوحدة في المرتبة الثانية بـ 6 مرات، وجاء كل من ناديي الوصل واتحاد كلباء في المرتبة الثالثة بظهور الحكم الأجنبي ثلاث مرات، فيما ظهر الحكم الأجنبي مرتين في المباريات التي كان نادي عجمان طرفا فيها، وظهرت الصافرة الأجنبية مرة واحدة فقط في المباريات التي كان من فرق شباب الأهلي والنصر والشارقة وعجمان والإمارات طرفا فيها، في حين خلت قائمة فرق كل من الجزيرة وخورفكان والبطائح وحتا وبني ياس من أي وجود لاي حكم أجنبي خلال المباريات التي كانوا طرفا فيها في الدوري حتى الآن.

يذكر أنه ووفقا لقرار سابق صادر من اتحاد كرة القدم فإن كلفة الإستعانة بطاقم تحكيم أجنبي للمباراة الواحدة في الدوري الإماراتي تبلغ 170 الف درهم، وبدأ تطبيق قرار استقطاب الحكام الاجانب في الدوري اعتبارا من الموسم الكروي 2021 -2022.

وظهرت الصافرة الأجنبية في الدوري الإماراتي 13 مرة حتى الجولة 11، إذ ظهر الحكام الأجانب في مباراة العين وعجمان التي أقيمت في الجولة الثالثة، وقادها الحكم الألماني دانييل سايبرت، فيما أدار مباراة الشارقة والعين الجولة الرابعة، الحكم الإنجليزي مايكل أوليفيرا، وفي الجولة الخامسة أدار مباراة النصر والعين الحكم الإيطالي ماوريزيو مارياني، فيما ظهرت الصافرة الأجنبية في الجولة السادسة من خلال مباراة الوحدة واتحاد كلباء التي أدارها الحكم الصربي سردحان يوفانوفيتش، وفي الجولة السابعة أدار الحكم الإيطالي ميشال فابري مباراة عجمان والوحدة، وفي نفس الجولة أدار الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، مباراة الوصل والعين، وشهدت الجولة الثامنة ظهور الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس الذي أدار مباراة شباب الأهلي والعين، وفي الجولة نفسها أدار الحكم البرتغالي تياجو مارتنيز، مباراة الوحدة والإمارات، فيما أدار مباراة النصر والوحدة في الجولة التاسعة الحكم الأرجنيتيي يايل فالكون، بينما أدارة مباراة اتحاد كلباء والعين في الجولة 10، الحكم البرتغالي ارتور دياس، بينما ظهر الحكم السلفادوري إيفان بارتون، مباراة الوحدة والوصل الجولة في الجولة 10 ايضاً، وأخيرا في الجولة 11 ظهرت الصافرة الأجنبية في مباراتين، إذ أدار الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو، مباراة العين والوحدة، فيما أدار الحكم المكسيكي سيراز راموس مباراة الوصل واتحاد كلباء.

ويتوقع أن يرتفع عدد الحكام الأجانب الذين يديرون مباريات في دوري المحترفين، إنطلاقا من قوة المنافسة بين الفرق خصوصا على صعيد فرق القمة، وهى: الوصل وشباب الأهلي والشارقة والوحدة والعين والجزيرة.

ويتصدر فريق الوصل ترتيب فرق الدوري حتى الآن برصيد 27 نقطة، يليه شباب الأهلي في المركز الثاني برصيد 23 نقطة، ثم الشارقة ثالثا بـ 20 نقطة، والوحدة رابعا بـ 20 نقطة أيضا، والعين خامسا بـ 19 نقطة.

من جانبه قال عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الأسبق الدكتور سليم الشامسي، تعليقا على استعانة بعض الأندية بالتحكيم الأجنبي خلال مباريات دوري أدونك للمحترفين، إن الأمر راجع لشعور بعض الأندية بإن الحكم الأجنبي يعد اكثر حيادية ولا يتأثر باي ضغوط، وكذلك عدم ثقة بعض الأندية في الحكم المحلي، مؤكدا أن بعض الأندية التي لديها قدرات مالية هي من تقوم بالاٍستعانة بالصافرة.

وأضاف الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «الاستعانة بالحكم الأجنبي خصوصا في المباريات المهمة والكبيرة على حساب الحكم المواطن من شانه أن يضر بالتحكيم الإماراتي مستقبلا على صعيد المشاركات الآسيوية والدولية، كون أن الحكم الإماراتي لا يجد فرصته كاملة في المشاركة في إدارة مباريات كبيرة ومهمة في المسابقات المحلية».

وأعتبر الشامسي أن بعض الحكام الأجانب الذين تتم الاستعانة بهم في الدوري المحلي مستواهم التحكيمي ليس أفضل من الحكم المواطن.

وتوقع الشامسي أن يرتفع عدد الحكام الأجانب الذين سيتم الاستعانة بهم في الدوري، خصوصا على صعيد الأندية التي لديها مقدرة مالية.

وتمنى سليم الشامسي أن تقوم لجنة الحكام في اتحاد الكرة بتقييم تجربة الاستعانة بالحكم الأجنبي في المسابقات المحلية لمعرفة إيجابياتها وسلبياتها.

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المباريات التي ظهرت فيها الصافرة الأجنبية

- العين وعجمان «الجولة 3» الحكم الألماني دانييل سايبرت

- الشارقة والعين «الجولة 4» الحكم الإنجليزي مايكل أوليفيرا.

- النصر والعين «الجولة 5» الحكم الإيطالي ماوريزيو مارياني.

- الوحدة واتحاد كلباء «الجولة 6» الحكم الصربي سردحان يوفانوفيتش.

- عجمان والوحدة «الجولة 7» الحكم الإيطالي ميشال فابري.

- الوصل والعين «الجولة 7» الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش.

- شباب الأهلي والعين «الجولة 8» الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس.

- الوحدة والإمارات «الجولة 8» الحكم البرتغالي تياجو مارتنيز.

-النصر والوحدة «الجولة 9» الحكم الأرجنيتيي يايل فالكون.

- اتحاد كلباء والعين «الجولة 10» الحكم البرتغالي ارتور دياس.

- الوحدة والوصل «الجولة 10» الحكم السلفادوري إيفان بارتون.

- العين والوحدة «الجولة 11» الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو.

-الوصل واتحاد كلباء «الجولة 11» الحكم المكسيكي سيراز راموس.

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