تين هاج: سعيد بالتعادل مع ليفربول في أنفيلد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الهولندي ايريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فريقه كان قادر على تحقيق الفوز أمام ليفربول في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تين هاج في تصريحات عقب المباراة: “ كان يمكننا الفوز في مباراة اليوم اذا نجحنا في إستغلال الفرص التي اتيحت لنا ”.

وتابع: “ كل نقطة نحصل عليها مهمة للغاية، نحن سعداء بهذه النقطة لأن ليفربول يمر بفترة جيدة ولان جميع اللاعبين قدموا مستوى جيد ".

وأضاف: “ ليفربول دائما ماي نجح في تسجيل أهداف في أنفيلد لكننا اليوم منعناهم من خلق فرص للتهديف ".

وأكمل المدير الفني لليونايتد: “ كرة القدم تبدأ من الدفاع بشكل جيد ومنظم وعلينا أن نكون أكثر اتساقاً في نتائجنا خلال المرحلة المقبلة ”.