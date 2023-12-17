بايرن ميونخ يضرب شتوتجارت بثلاثية في الدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق بايرن ميونخ فوزاً مهماً على ضيفه شتوتجارت بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب اليانز أرينا ضمن منافسات الجولة 15 لبطولة الدوري الالماني.

سيطر بايرن ميونخ على المباراة منذ الدقيقة الأولى وفرض ضغطاً هجومياً بحثاً عن تسجيل هدف التقدم مبكراً في المباراة.

ونجح هاري كين في تسجيل أول أهداف الفريق البافاري بعد دقيقتين فقط من صافرة بداية اللقاء، ليجبر شتوتجارت على التراجع إلى وسط ملعبه.

وبدأ البافاري شوط المباراة الثاني بنفس الطريقة لينجح في مضاعفة تقدمه في الدقيقة 55 عن طريق نفس اللاعب هاري كين.

واصل بايرن سيطرته على مجريات المباراة ونجح في تعزيز تقدمه بهدف ثالث سجله مين جاي كيم في الدقيقة 63.

بهذه النتيجة رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 35 نقطة في وصافة جدول ترتيب المسابقة خلف المتصدر باير ليفركوزن بـ 4 نقاط، بينما تجمد رصيد شتوتجارت عند 31 نقطة في المركز الرابع.