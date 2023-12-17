فهد العتيبي: أتمنى تأهل الأهلي لنهائي مونديال الأندية

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث المعلق الرياضي السعودي فهد العتيبي عن فوز الأهلي على الاتحاد في مونديال الأندية والاستعداد للقاء فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي.

وقال العتيبي عبر برنامج الماتش على قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت: “الأهلي جماهيره كبيرة في كل مكان والاتحاد المباراة كانت على أرضه ووسط جماهيره لذلك خرجت المباراة حماسية بين الفريقين ”.

وأضاف: “استمتعت بالروح الرياضية العالية بين الجماهير وهناك علاقة تاريخية بين الشعبين وأيضا بالمباراة والأهلي كان الطرف الأفضل والاتحاد لم يكن في يومه ”.

وأكد: "ربما ظن الاتحاد أن المباراة أسهل وفي المتناول لكننا رأينا احترام كبير من الأهلي في اللقاء وهو ما ساعده على الفوز".

وأوضح: "الاتحاد يعاني من بعض المشاكل وكان لديه في عجز في إيصال الكرة للمهاجمين بينما الأهلي كان أفضل وكوكا كان من نجوم المباراة وقدم مباراة كبيرة في وسط الملعب وكان مفاجأة مميزة من كولر في اللقاء".

وأشار: "مباراة فلومينيسي صعبة ومعقدة واستسهال جمهور الأهلي للقاء يقلق والأهلي مطالب بالحذر واللعب بتوازن أكثر رغم أن فلومينيسي أقل من أندية أخرى مثل بالميراس وفلامينجو وهو الفريق الذي لا يهزم والأهلي قادر على تحقيق الفوز أمامه".

وأتم العتيبي: "نتمنى أن نفرح بتأهل الأهلي واعلق على المباراة النهائية في وجود الأهلي".