ريال مدريد يتقدم على فياريال بثنائية في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى فريق ريال مدريد الشوط الأول من مباراته امام فياريال متقدماً بهدف مقابل لا شئ في إطار منافسات الجولة 16 لبطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

ضغط فريق ريال مدريد على فياريال منذ بداية المباراة بحثاً عن التقدم بهدف مبكر وأهدر العيد من الفرص.

وسدد فالفيردي كرة قوية مرت فوق العارضة، ثم ارتجت تسديدة لوكا مودريتش القوية من العارضة في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 25 ينجح المتألق جود بيلينجهام في تسجيل أول أهداف الميرينجي في اللقاء، قبل أن يضاعف رودريجو تقدم الفريق الملكي بتسجيل ثاني الأهداف في الدقيقة 40، لتنته أحداث الشوط الأول بتقدم الريال بنتيجة 2-0.