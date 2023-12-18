شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 17 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 17 / 12 / 2023 العديد من الأخبار، منها الفريق يغادر إلى أنجولا لمواجهة ساجرادا في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

23 لاعبًا فى قائمة الزمالك بأنجولا.. وزيزو يرافق البعثة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، القائمة التي ستسافر إلى أنجولا عصر اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة ساجرادا الأنجولي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أبو الحسن يقود طائرة الزمالك.. وأبو المجد يظهر مع اليد الأسبوع المقبل

استقر مسئولو نادى الزمالك على استكمال أشرف أبو الحسن القيادة الفنية لفريق الكرة الطائرة للفريق الأول خلفا لأحمد مصطفى الذى رحل مؤخرا عن قيادة الفريق الأبيض.

الزمالك يطالب قطاع الناشئين بالاستعداد للمشاركة فى كأس الرابطة

طلب مسئولو نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، من محمد حلمى رئيس قطاع الناشئين بالنادى تجهيز لاعبى فرق الشباب مواليد 2003 و2005 تمهيداً للاستعانة بهم فى أى وقت للمشاركة في بطولة كأس الرابطة.

حمادة عبد البارى يكشف أسباب استقالته من جهاز كرة اليد بنادى الزمالك

كشف حمادة عبد البارى، مدير جهاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك، كواليس تقديم استقالته من منصبه خلال الساعات الماضية، بسبب عدم استقرار أوضاعه داخل الفريق عقب تعيين رئيس جهاز جديد.بعثة الزمالك تغادر إلى أنجولا لمواجهة ساجرادا فى الكونفدرالية

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، متوجهة إلى أنجولا استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي الأربعاء المقبل، فى إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

الزمالك يدعم حراسة اليد بالشاب يوسف ناجى قادماً من الشمس

اقترب مسئولو نادى الزمالك من إتمام صفقة يوسف ناجى، حارس مرمى كرة اليد بنادى الشمس مواليد 2004، لتدعيم صفوف الفريق لمدة 4 مواسم قادمة فى إطار دعم الفريق خلال المرحلة المقبلة.

غياب 7 لاعبين عن الزمالك أمام ساجرادا الأنجولى فى الكونفدرالية

أعلن معتمد جمال، المدير الفنى لفريق الزمالك ، قائمة اللاعبين لرحلة أنجولا استعدادا لمواجهة ساجرادا فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تقام الأربعاء المقبل فى أنجولا.