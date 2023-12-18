شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يجهز محمد مجدى للمشاركة أساسيا مع الداخلية أمام زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق الداخلية بقيادة هيثم شعبان على تجهيز محمد مجدي الحارس البديل للمشاركة أساسيا في مباراة فريقه أمام زد يوم 27 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، بعد إصابة محمود الزنفلي في المباراة الماضية أمام سموحة.

وشارك محمد مجدي بديلا في مباراة سموحة الماضية بعد تعرض الزنفلي للإصابة، قبل أن يتم تجهيزه للمشاركة أساسيا في المباراة المقبلة.

وتعرّض الزنفلي للإصابة بالتواء في كاحل القدم خلال مباراة سموحة أمس، ولم يكمل اللقاء، حيث شارك محمد مجدي بدلا منه.

وتحدد الأشعة التي خضع لها الزنفلي موقفه من الانتظام في التدريبات الجماعية ومن ثم المشاركة في مباريات فريقه القادمة .

ويستعد فريق الداخلية لمباراته أمام زد يوم 27 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.