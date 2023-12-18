شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الأهلي الأخير قبل مباراة فلومينينسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

وحرص اللاعبون والجهاز الفني والإداري على بدء المران بقراءة الفاتحة في أرض الملعب وذلك قبل انطلاق فقرات التدريب.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين لشرح بعض النقاط الخططية والفنية، من أجل تطبيقها خلال مواجهة فلومينينسي البرازيلي غدًا، والتأكيد على التركيز واللعب بجدية من أجل الصعود للمباراة النهائية.

كما قام لاعبو الفريق بأداء بعض التدريبات البدنية المتنوعة، تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، وبعدها بدأ اللاعبون التدريب بالكرة على مجموعات.

فيما أدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم الجهاز الفني المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

وتقام مباراة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، في تمام الساعة الثامنة مساء غد الإثنين بتوقيت القاهرة «التاسعة بتوقيت السعودية»، على استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.