شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 17 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 17 / 12 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها: فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى يطلب تقريرا مفصلا عن المنتخبات الثلاثة التى تقع مع الفراعنة بدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية، الأهلى يختتم استعدادته لمواجهة فلومينيسى البرازيلى فى الدور نصف النهائى لكأس العالم للأندية المقام بالمملكة العربية السعودية، معتمد جمال المدير الفنى للزمالك يعلن عن قائمة الفريق المتوجهة لأنجولا لمواجهة ساجرادا فى الجولة الرابعة من الكونفيدرالية الأفريقية، غياب أحمد الشناوى ورمضان صبحى لاعبا بيراميدز عن مواجهة فريقهما أمام صن داونز فى الجولة الرابعة من دورى أبطال أفريقيا.

فيتوريا يطلب تقارير فنية عن موزمبيق وغانا وكاب فيردى قبل أمم أفريقيا

طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر من جهازه المعاون وخاصة المسؤولين عن تحليل المنافسين، تقارير فنية عن المنتخبات الثلاثة التي تقع في مجموعة المنتخب ببطولة أمم أفريقيا، وهي موزمبيق وغانا وكاب فيردي.

كولر يناقش مع لاعبى الأهلى خطة مباراة فلومينينسى

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية للاعبي الأهلي، قبل انطلاق المران الجماعي الذي يقام مساء اليوم الأحد على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمباراة فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

استمرارًا للإصابات.. بيراميدز يفتقد جهود رمضان صبحي فى مواجهة صن داونز

يفتقد فريق نادي بيراميدز لجهود رمضان صبحي فى مباراة صن داونز الجنوب أفريقي فى إطار لقاءات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا. وكشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بالنادي، أن رمضان صبحي شعر ببعض الآلام عقب مران الأمس باستاد الدفاع الجوي استعدادا للقاء صن داونز.

قبل مواجهة صن داونز.. إصابة شناوي بيراميدز بكسر فى الضلع وغيابه 4 أسابيع

كشف الجهاز الطبي لنادي بيراميدز عن إصابة أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق وغيابه عن الملاعب من 3 إلى 4 أسابيع.

"فيفا" يرفض طلب الأهلي بارتداء القميص رقم "72" أمام فلومينينسى البرازيلى

تلقت بعثة الأهلي المشاركة فى مونديال الأندية بالمملكة العربية السعودية خطابًا من «فيفا» اليوم، الأحد، يؤكد فيه رفضه ارتداء لاعبي الأهلي قميصًا يحمل الرقم «72» أثناء فترة الإحماء.

غياب 7 لاعبين عن الزمالك أمام ساجرادا الأنجولى فى الكونفدرالية

أعلن معتمد جمال، المدير الفنى لفريق الزمالك ، قائمة اللاعبين لرحلة أنجولا استعدادا لمواجهة ساجرادا فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تقام الأربعاء المقبل فى أنجولا.

فيفا يقرر إيقاف موديست مباراتين فى مونديال الأندية بعد طرده أمام اتحاد جدة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إيقاف الفرنسي أنتوني موديست لاعب الأهلي مباراتين، بعد طرده أمام اتحاد جدة السعودي فى المباراة التى جمعت الفريقين الجمعة فى كأس العالم للأندية 2023 والتى فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.