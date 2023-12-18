شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الرياضى لفلومينينسى: الأهلى منافس قوى وتاو كان الأخطر أمام اتحاد جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرازيلي فريد المدير الرياضي لنادي فلومينينسي، أن فلومينينسي جاهز للأهلي قائلا: "متحمسون للغاية لمواجهة الأهلي ونعرف الصعوبات التي تواجهنا وسنسعى لبذل كل ما بوسعنا للوصول إلى نهائي كأس العالم".

وقال المدير الرياضي لنادي فلومينينسي، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس1: "نعرف حجم وقوة الأهلي ونعرف أن المباراة ستكون صعبة.. لم نقلل من الأهلي؛ لأنه فريق كبير يملك نجوما مميزين كما نعرفهم من خلال المنتخب المصري".

وأضاف: "شاهدنا مواجهة الأهلي واتحاد جدة، والتأهل كان مستحقا للدور نصف النهائي سيطروا على المواجهة كليا، وأفضل لاعب أعجبنا في المباراة السابقة للأهلي هو اللاعب رقم 10 (يقصد بيرسي تاو)، كما أن الجمهور الأهلاوي عامل السحر لفريقها".

وتقام مباراة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، في تمام الساعة الثامنة مساء غد الإثنين بتوقيت القاهرة «التاسعة بتوقيت السعودية»، على استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.