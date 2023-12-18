شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 17 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من جماهير الأهلي الموجودة فى السعودية على حضور المران الأخير للفريق الأحمر قبل مباراته أمام فلومينينسي البرازيلي غدا الاثنين فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، وحثهم على تخطي بطل أمريكا اللاتينية والصعود إلى المباراة النهائية.

تحدث مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن موقف الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق بعد طرده فى مباراة فريقه الماضية أمام اتحاد جدة بكأس العالم للأندية، مؤكدا أن مستقبل موديست انتهى فى كأس العالم للأندية، ولكن لم ينته مع الأهلي.

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