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أخبار الأهلى اليوم الأحد 17 / 12 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من جماهير الأهلي الموجودة فى على حضور المران الأخير للفريق الأحمر قبل مباراته أمام فلومينينسي البرازيلي غدا الاثنين فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، وحثهم على تخطي بطل أمريكا اللاتينية والصعود إلى المباراة النهائية.

تحدث مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن موقف الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق بعد طرده فى مباراة فريقه الماضية أمام اتحاد جدة بكأس العالم للأندية، مؤكدا أن مستقبل موديست انتهى فى كأس العالم للأندية، ولكن لم ينته مع الأهلي.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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