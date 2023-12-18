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الامارات | الإمارات تشارك في «عمومية» الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 ديسمبر 2023

دبي - وام

شارك اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، الذي عقد الجمعة الماضي في مدينة لوزان السويسرية، بمشاركة 100 دولة. ومثل الإمارات في هذا الاجتماع علي مسري الظاهري، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات، المدير التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الآسيوي والدولي. وناقش الاجتماع نقل مقر الاتحاد إلى العاصمة الأولمبية في لوزان، وإجراء انتخابات لاختيار مكتب تنفيذي جديد، وبعض الموضوعات الأخرى التي تتعلق بالنهوض والارتقاء بالرياضة المدرسية في الدول الأعضاء بالاتحاد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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