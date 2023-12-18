الامارات | المصري طارق السيد مدرباً لدبا الحصن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 ديسمبر 2023

محمد فاضل - الشارقة

أعلن نادي دبا الحصن رسمياً التعاقد مع المدرب المصري طارق السيد مدرباً للفريق الأول لقيادته في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، بديلاً للمدرب التونسي عثمان النجار الذي تم الاستغناء عنه أخيراً.

يذكر أن المدرب طارق السيد سبق له تدريب أندية العربي والجزيرة الحمراء والبطائح والحمرية، إضافة إلى دبا الفجيرة الذي حقق معه إنجازات مميزة، منها الصعود لدوري المحترفين، والنجاح ببقاء الفريق في دوري المحترفين، كما يحسب له اكتشاف عدد من اللاعبين الموهوبين وتطويرهم.