الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 ديسمبر 2023

نقاش

توفير

مدرب

دخل رئيس مجلس إدارة أحد أندية الدوري في نقاش مطول مع مدرب الفريق أمام وسائل الإعلام، عقب مباراته في الجولة الـ11، مؤكداً أنه بعدما قام المدرب بتغيير قناعاته التي كان ينتهجها في بداية الموسم تحسن مردود الفريق، خصوصاً على مستوى أداء الفريق في الدفاع.

يتجه نادٍ كان مرشحاً للمنافسة على لقب الدوري إلى عدم إجراء أي تبديلات في اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما اعتبرت إدارة النادي أن موسم الفريق انتهى بالفعل، وتوفيراً للنفقات ستؤجل إجراء أي تغيير إلى ما بعد نهاية الموسم.

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أندية دوري المحترفين، الذين يصارعون للابتعاد عن المراكز المؤدية للهبوط إلى دوري الأولى، توصل إلى اتفاق مع مدرب مواطن لقيادة الفريق عقب الجولة الـ12، إذ بدأ المدرب في تشكيل الجهاز الفني، وتواصل مع عدد من أفراده، تمهيداً لبدء المهمة الأسبوع المقبل.