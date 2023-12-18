الامارات | دبا الحصن يهزم الرمس ويحافظ على المركز الثالث في دوري «الأولى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 ديسمبر 2023

محمد فاضل - الشارقة

حقق دبا الحصن فوزاً كبيراً على ضيفه الرمس بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة 12 لدوري الدرجة الأولى، ليصبح رصيده 21 نقطة، محافظاً على المركز الثالث، فيما بقي الرمس بالمركز الأخير بثلاث نقاط. وسجل أهداف دبا الحصن كل من البرازيلي جيلمار في الدقيقة (24)، وبدر بلال (36)، وطارق أحمد (73)، والإيطالي رضا حنيوي (77)، والبرازيلي كيكوي جيسوس (90+2).

وفي الجولة

نفسها، فاز الذيد على مضيفه الحمرية 2-1، وسجل للفائز الجامايكي لامار اونيل (48)، والبرازيلي فلرسون ناتان (90+6)، بينما سجل للحمرية لاعب الذيد البرازيلي كايلان هنريكي (40) بالخطأ في مرماه، ليصبح رصيد الذيد 18 في المركز السادس، والحمرية 14 في المركز 12.

من جانبه، نجح فريق «سيتي» في إيقاف نزيف النقاط وتعادل مع الجزيرة الحمراء 1-1، حيث سجل للأخير البرازيلي فيكتور هنريك (44)، بينما سجل لفريق سيتي حمد عيسى (82)، ليصبح رصيد الجزيرة الحمراء 16 نقطة في المركز العاشر، و«سيتي» خمس نقاط في المركز 16.

وفي مباراة خرجت بمستوى فني عال، تعادل العربي بملعبه مع دبا الفجيرة 1-1، إذ سجل للعربي البرازيلي اديلتون جونيور (37)، بينما سجل للضيف تافادزوا دهليوابو (28)، ليصبح دبا الفجيرة خامساً برصيد 18 نقطة، فيما العربي سابعاً بـ17 نقطة.

دبا الحصن فاز على الرمس 5- صفر. من المصدر