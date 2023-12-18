الامارات | محمد الشرقي يشهد ختام بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 ديسمبر 2023

الفجيرة - وام

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، فعاليات ختام النسخة الثامنة لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي في ميدان قلعة الفجيرة.

وتألقت خيول مربط دبي بثلاثية ذهبية، بينما ذهبت بقية الألقاب الى كل من خيول الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، ومطر الكتبي، وعليان الهاجري حيث نال كل منهم لقب ذهبي.

وحصل مربط دبي للخيول العربية على سيف الفجيرة الذهبي، لحصوله على أكبر عدد من الألقاب الذهبية والفضية والبرونزية خلال البطولة.

وافتتحت المهرة «دي آسرة» ثلاثية مربط دبي، عندما توجت، باللقب الذهبي للمهرات عمر 2 و3 سنوات، تلتها في المركز الثاني ونالت اللقب الفضي، «ملكة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، فيما حلت ثالثة ونالت اللقب البرونزي «ايه دي بدور» لحمد عدنان الشحي.

واحتل المركز الأول في بطولة الأمهار عمر 2 و3 سنوات، ونال اللقب الذهبي «فائز الباهية» لمطر محمد الكتبي، وحصل على الوصافة واللقب الفضي، «شعلان الزبير» للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، فيما حل ثالثاً ونال البرونز«ع ج رازي» لمربط عجمان.

وحازت على اللقب الذهبي للمهرات عمر سنة، «الأريام حربة» للشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، وجاءت «رجوة الهواجر» لحميد غانم الهاجري، في المركز الثاني ونالت الوصافة واللقب الفضي، فيما حلت ثالثة وحصلت على اللقب البرونزي «رنيم البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي.

وتوشحت «هلهولة الهواجر» لعليان الهاجري بذهبية الأفراس، تلتها في المركز الثاني ونالت الوصافة واللقب الفضي، «اجوان الزبير» للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، فيما حلت ثالثة ونالت اللقب البرونزي «جيهندرة» لأسامة عبد الله.

وظفر «دي بركان» لمربط دبي، باللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، تلاه في المركز الثاني ونال اللقب الفضي «ع ج ربدان» لمربط عجمان، فيما حصل «فام ابولو» لفيدريكو موراليس، على اللقب البرونزي.

واعتلى «دي شرط» لمربط دبي، صدارة بطولة الفحول ونال الذهب، وجاء بالمركز الثاني ونال اللقب الفضي«ميسم الهواجر» لسعيد الشامسي، فيما حل في المركز الثالث وحصل على البرونز «دي مشجي» لمربط رأس الخيمة.