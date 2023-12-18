الامارات | الصين تتوج بلقب «دولية فزاع» للريشة الطائرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 ديسمبر 2023

دبي - الإمارات اليوم

أحرز المنتخب الصيني لقب النسخة الخامسة لبطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم التي اختتمت أمس، وأقيمت في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر. وحصد المنتخب الصيني 18 ميدالية ملونة، منها تسع ذهبيات وثلاث فضيات وست برونزيات، فيما حل المنتخب الماليزي «وصيفاً» بأربع ميداليات، ثلاث ذهبيات وفضية، بينما جاء المنتخب الكوري الجنوبي ثالثاً برصيد 10 ميداليات، ذهبيتان وأربع فضيات ومثلها برونزيات. وفي أبرز النتائج، فازت ماليزيا بذهبية مسابقة الوقوف العلوي الفئة «5». وفي مسابقة الزوجي المختلط وقوف سفلي للفئة «3»، كان المركز الأول والميدالية الذهبية من نصيب إندونيسيا، بعد نجاح فريقها بالفوز على الهند 2/صفر.

وفي مسابقة الكراسي المتحركة الفئة «1»، لم يجد الصيني زيمو، الحائز ذهبية «الأسياد» الأخيرة، أدنى صعوبة في التحليق بالمركز الأول والميدالية الذهبية، على حساب مواطنه يانغ تونغ بنتيجة 2/صفر. كما كان لافتاً إهداء النيجيرية مريم أنيولا منتخب بلادها أول ميدالية ذهبية خلال مشاركاته في البطولة.