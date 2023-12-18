الامارات | توب 5

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 ديسمبر 2023

«العنابي» متميز

واصل جمهور الوحدة أفضليته للجولة الثانية توالياً، بحصوله على لقب أفضل جمهور، بعدما لعب دوراً كبيراً في انتصار «العنابي» على مضيفه العين، في قمة مباريات الجولة الـ11 بهدفين دون رد، بعدما كان الجمهور الوحداوي أسهم في «ريمونتادا» الفريق أمام الوصل في الجولة الـ10 بتعادله بهدفين لكل منهما.

أحمد طارق - دبي

شهدت قائمة «توب 5» للجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين، أفضلية كبيرة لفريق الوحدة في صدارة التقييم الأسبوعي، وفقاً لاختيارات مجموعة من فريق «الإمارات اليوم» المختص في الشأن الرياضي، مع الأخذ بآراء ومشاركات الجمهور، إذ حصل جمهور الوحدة ومدربه بويتنويغ، وحارس الفريق، محمد الشامسي، ونجم الوصل، ليما، ومهاجم الشارقة، ماريغا، على لقب الأفضل في الجولة.

تكتيك بويتنويغ

الشامسي المتألق

ثنائية ماريغا

فابيو ليما

تفوق مدرب الوحدة، الهولندي أرنو بويتنويغ، على نظيره مدرب العين، الأرجنتيني كريسبو في «الكلاسيكو»، بعدما اتبع تكتيكاً يناسب طريقة لعب العين الذي استحوذ على الكرة، لكن الوحدة فرض أسلوب لعبه من خلال الكرات السريعة التي أثمرت إحراز «العنابي» هدفين، وحصوله على النقاط الثلاث.

قدّم حارس الوحدة، محمد الشامسي، مباراة كبيرة أمام العين بالذود عن مرماه وتصدّيه لأكثر من فرصة محققة من لاعبي «الزعيم»، ليسهم في انتصار الوحدة بهدفين دون رد، على الرغم من سيطرة صاحب الأرض على وسط الملعب، لكن تألق الشامسي حسم اللقاء لمصلحة «العنابي».

قاد النجم المالي، موسى ماريغا، فريق الشارقة إلى تحقيق انتصاره الثاني توالياً، بإحرازه هدفين خلال فوز «الملك» على خورفكان بـ 4-1، ليعود الشارقة إلى أجواء المنافسة على لقب الدوري، ويحصل على دفعة معنوية قبل مواجهة شباب الأهلي في المباراة المؤجلة.

حافظ نجم المنتخب، فابيو ليما، على مردوده الرائع مع الوصل في الموسم الحالي، وقاد الفريق إلى تجاوز محطة صعبة بتغلبه على اتحاد كلباء بهدفين مقابل هدف، بعدما أحرز الهدف الثاني، ليعزز «الإمبراطور» موقعه في صدارة لائحة ترتيب الدوري.