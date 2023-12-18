أبو مسلم: موديست لن يستمر طويلاً مع الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد أبو مسلم نجم فريق الأهلي السابق أن الفرنسي أنتوني موديست مهاجم القلعة الحمراء غير جاهز من الناحية الفنية والبدنية للمشاركة بشكل أساسي مع النادي الأهلي في الفترة الحالية.

وقال أحمد أبو مسلم عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن الفرنسي أنتوني موديست مهاجم فريق الأهلي ليس على المستوى الفني المطلوب ولا يرضي طموحات جماهير القلعة الحمراء وأعتقد أنه لن يستمر كثيراً في الفترة المقبلة ".



وأضاف:"يجب إعادة النظر من جانب الجهاز الفني لفريق الأهلي في مشاركة موديست مع الفريق لأنه ليس على مستوى القلعة الحمراء ".