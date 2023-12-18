إنتر ميلان يصعق لاتسيو بثنائية ويغرد في صدارة الدوري الإيطالي

حقق فريق إنتر ميلان فوزًا ثمينًا على حساب فريق لاتسيو في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإيطالي 2023 – 2024.

وتغلب إنتر ميلان على نظيره لاتسيو بنتيجة 2 – 0 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

انتهى الشوط الأول بتقدم إنتر ميلان بهدف دون رد، سجله اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 40 من عمر المباراة.

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وواصل نادي إنتر ميلان تفوقه في الشوط الثاني ونجح في تسجيل هدف ثان عن طريق اللاعب ماركوس تورام بالدقيقة 66 لينتزع 3 نقاط ثمينة في مشواره بالبطولة.

وشهدت المباراة طرد مانويل لاتزاري لاعب لاتسيو في الدقيقة 86.

بتلك النتيجة يرفع إنتر ميلان رصيده إلى 41 نقطة ويغرد في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني.

بينما توقف رصيد لاتسيو عند 21 نقطة ويحتل المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإيطالي.