ريال مدريد يضرب فياريال برباعية ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتًا

حقق فريق ريال مدريد فوزًا عريضًا على حساب نظيره فياريال بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

واستضاف فريق ريال مدريد نظيره فياريال، على ملعب سانتياجو برنابيو، مساء الأحد الموافق 17 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني.

وافتتح بيلينجهام، أهداف ريال مدريد في شباك فياريال في الدقيقة 25، فيما أحرز رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة 37.

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وفي الشوط الثاني، أحرز فياريال هدف تقليص الفارق في الدقيقة 54 عن طريق لاعبه خوسيه لويس موراليس نوجاليس.

وأضاف براهيم دياز هدف النادي الملكي الثالث في الدقيقة 64، فيما اختتم لوكا مودريتش أهداف اللقاء في الدقيقة 68.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 42 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت، وبفارق نقطة عن جيرونا الوصيف.

وتوقف رصيد فياريال عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني.