بديل رمضان صبحي في مباراة بيراميدز وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا

استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز على بديل رمضان صبحي نجم الفريق في مباراة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا.

ويعاني رمضان صبحي من التهابات في وتر العضلة الخلفية، حيث سيحتاج لبعض الوقت للعلاج والتأهيل قبل العودة للمشاركة في المباريات.

وتأكد غياب رمضان صبحي عن مباراة بيراميدز أمام صن داونز المقبلة في دوري أبطال أفريقيا، والمقرر اقامتها يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد الدفاع الجوي.

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تشكيل بيراميدز المتوقع لمباراة صن داونز

ومن المتوقع أن يدفع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز بالنجم مصطفى فتحي الذي يشغل مركز الجناح الأيمن، بدلًا من رمضان صبحي الغائب للإصابة.

حراسة المرمى: علاء ميهوب.

خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد سامي – أسامة جلال – محمد الشيبي.

الوسط: بلاتي توريه – مهند لاشين – كريم حافظ – مصطفى فتحي – وليد الكرتي.

الهجوم: فخري لاكاي

وستقام مباراة صن داونز ضد نظيره بيراميدز في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت مكة.