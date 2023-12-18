الزمالك يضم ظهير الاتحاد السكندري.. أولى صفقات الشتاء

نجح مسؤولو نادي الزمالك في الحصول على خدمات ظهير الاتحاد السكندري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول.

وبحسب صحيفة “الوطن”، فإن نادي الزمالك حصل علي توقيع هشام صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لتدعيم صفوفه في الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، أن الزمالك حصل على توقيع ظهير الاتحاد السكندري هشام صلاح، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول.

أقرأ أيضًا.. كواليس جديدة في أزمة جيسوس مع ثنائي الهلال السعودي

وجاء قرار الزمالك بالتعاقد مع صلاح، بعد الاعتماد على حمزة المثلوثي في مركز قلب الدفاع، وكثرة إصابات عمر جابر.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الاتحاد السكندري، اشترط الحصول على مبلغ 50 مليون جنيه، نظير رحيل هشام صلاح عن صفوفه في الميركاتو الشتوي المقبل.

ويمتلك اللاعب العديد العروض بخلاف الزمالك، كما أن هناك رغبة من جانب النادي في الحصول على حاتم سكر، ظهير نادي الفارس الأبيض.

ويسعى الزمالك في الفترة الحالية لحل أزمة إيقاف القيد، من أجل التعاقد مع صفقات جديدة في انتقالات يناير.