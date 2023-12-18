في الوقت القاتل.. ليل يفرض التعادل على باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

اقتنص فريق ليل نقطة ثمينة من باريس سان جيرمان بعدما فرض عليه التعادل الإيجابي في الوقت القاتل بنتيجة 1-1 خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء، الأحد، على ملعب “بيار موروا”، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الفرنسي.

سجل كيليان مبابي هدف باريس سان جيرمان الوحيد في الدقيقة 66 من عمر اللقاء عقب حصول الفريق الباريسي على ركلة جزاء سددها النجم الفرنسي.

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وأدرك فريق ليل التعادل فى الدقيقة 94 عن طريق ديفيد جوناثان.

بهذه النتيجة يتصدر فريق باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي هذا الموسم، برصيد 37 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 4 والخسارة في لقاء 1 وتسجيل 39 هدفًا وتلقي 13.

فيما تواجد فريق ليل في المركز الرابع برصيد 28 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في مثلها وخسارة 2 وتسجيل 20 هدفًا وتلقي 12.