حكم جديد بإيقاف القيد في الزمالك بسبب سامسون

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن تفاصيل الحكم الجديد الصادر ضد نادي الزمالك بإيقاف القيد، بسبب صفقة سامسون أكينولا.

وحصل نادي كاراكاس الفنزويلي، على حكم بإيقاف القيد في نادي الزمالك، بسبب باقي مستحقات صفقة سامسون أكينولا.

وقال حتحوت في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “الماتش”، إن فريق كاراكاس الفنزويلي حصل على حكم بايقاف قيد الزمالك بسبب 450 ألف دولار باقي مستحقات صفقة سامسون.

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وأوضح أنه في حال قام الزمالك المبلغ المطلوب من جانب النادي الفنزويلي، سيتم رفع إيقاف القيد.

وأشار إلى أن مساعدي فيريرا تقدموا بشكوى ضد الزمالك للحصول على مستحقاتهم المقدرة بقيمة 90 ألف دولار.

وأكد أنه تم إيقاف قيد القلعة البيضاء لحين دفع المستحقات، حيث أصبح الزمالك يحتاج إلى 3 مليون دولار من أجل رفع الإيقاف بسبب سبورتنج لشبونة، كاراكاس الفنزويلي، ومساعدي فيريرا.

والجدير بالذكر أن الزمالك يسعى في الفترة الحالية للتوصل إلى حل من أجل رفع إيقاف القيد والتعاقد مع صفقات جديدة.