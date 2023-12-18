شكرا لقرائتكم خبر عن الغزاوى: مونديال الأندية ليس مرحلة تقييم لكولر مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة الأهلي، عن رغبة الفريق الأحمر في التتويج بكل البطولات التي يشارك فيها ومنها كأس العالم للأندية، قائلا: "بطولة كأس العالم للأندية لم تكن بمثابة تقييم لموقف كولر مع الأهلي، كولر بالنسبة للأهلي مشروع مدرب كبير جدا يستمر لفترة طويلة مع النادي".

وقال الغزاوي عبر قناة أون تايم سبورتس1: "جمهور الأهلي لا يرى إلا الفوز بأي بطولة يشارك فيها النادي، ومن حق الجمهور أن يحلم ويتفاءل ويرغب في الفوز بلقب كأس العالم للأندية".

وقال عضو مجلس الإدارة: "الأهلي فريق كبير جدا ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وقدموا مستوى ممتازا أمام اتحاد جدة الذي يمتلك نجوما عالميين، مثل كريم بنزيما وفابينيو وكانتي، نركز أولا في مباراة فلومينينسي وبعدها نفكر في الخطوة المقبلة".