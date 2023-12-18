شكرا لقرائتكم خبر عن الغزاوى: مونديال الأندية ليس مرحلة تقييم لكولر مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة الأهلي، عن رغبة الفريق الأحمر في التتويج بكل البطولات التي يشارك فيها ومنها كأس العالم للأندية، قائلا: "بطولة كأس العالم للأندية لم تكن بمثابة تقييم لموقف كولر مع الأهلي، كولر بالنسبة للأهلي مشروع مدرب كبير جدا يستمر لفترة طويلة مع النادي".
وقال الغزاوي عبر قناة أون تايم سبورتس1: "جمهور الأهلي لا يرى إلا الفوز بأي بطولة يشارك فيها النادي، ومن حق الجمهور أن يحلم ويتفاءل ويرغب في الفوز بلقب كأس العالم للأندية".
وتقام مباراة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة «التاسعة بتوقيت السعودية»، على استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
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