شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى: أتمنى صعود الأهلى لنهائى مونديال الأندية.. ولقاء فلومينينسى ليس سهلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام البدري المدير الفني لفريق الزوراء العراقي، أن النادي الأهلي قدم أداءً جيدًا أمام اتحاد جدة السعودي، وحقق نتيجة رائعة خلال اللقاء، أسعدت الجماهير وكل المنتمين للقلعة الحمراء، مشيرًا

وقال البدري، في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي بدأ المباراة بضغط جيد على اتحاد جدة، وأخذ زمام المبادرة الهجومية، وكان هناك ثقة وحافز كبير لدى اللاعبين، وأيضًا أحداث المباراة ساهمت في حسم اللقاء، خصوصا أداء اللاعبين واستغلال الفرص قدر الإمكان، وتصدى الشناوي لركلة الجزاء كان لها عامل كبير، وكذلك حالة التوفيق للفريق في هذه المباراة".

وأضاف: "كل لاعبي الأهلي كان نجوم المباراة وأيضًا الجماهير كان لها دور كبير التي شجعت الفريق من مدرجات ملعب الجوهرة، ومشاركة كوكا كانت مفاجأة بالنسبة لنا، ولذلك يجب الإشادة بكولر الذي تحلى بالشجاعة في الدفع باللاعب، وذلك ناتج عن مشاهدة ومتابعة دقيقة لفريق الاتحاد، كما أن حالة اللاعب كانت جيدة خلال اللقاء، بجانب مروان عطية الذي استعاد الثقة، واختيار كوكا كان رائعا".

وحول مواجهة فلومينينسي البرازيلي، قال: "الأهلي قادر على الفوز بالمباراة، وأتمنى أن يصعد الفريق لنهائي كأس العالم للأندية، لكن المباراة لن تكون سهلة بكل تأكيد، والمطلوب هو اللعب بنفس الثقة وتقليل الأخطاء قدر الإمكان، واستغلال الفرص بشكل جيد".

وتابع: "خبرات اللاعبين مطلوبة في بعض الأحيان، لكن وجود أكثر من لاعب كبير السن قد يكون له تأثير سلبي، وأتمنى أن يكون هذا العامل في صالح الأهلي".

واستطرد: "بالتأكيد كولر كان يحضر جيدا للقاء وشاهد عدة مواجهات لمنافسه، ووجود لاعبين مثل مارسيل وكينو بالتأكيد سيكون لهم تحضير مختلف من جانب الجهاز الفني، وبالتأكيد ستكون هناك تعليمات خاصة للاعبين للتعامل معهم".

واختتم حسام البدري تصريحاته قائلا: "رخصة البرو لها بعض المعايير، وهي أعلى شهادة تدريبية، وقمت بتقديم الـCV للاتحاد الآسيوي بصحبة حمزة الجمل، وبدأت في إجراءات الحصول على الرخصة بالفعل".