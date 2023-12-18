شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شوقى: كيروش واجه هجوما من أحد مسئولى اتحاد الكرة.. وجلال تعرض للظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شوقي نجم الكرة المصرية السابق ونائب المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أن كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، كان شخصا منظما للغاية، ولكنه اصطدم بعقبات عديدة خلال فترة قيادته للفراعنة.

وقال شوقى، خلال عبر برنامج الكابتن الذي يقدمه أحمد حسن على قناة dmc: واجهنا متاعب عديدة خلال عملنا في الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وهناك أحد الأشخاص هاجموا كيروش ثم عملوا في اتحاد الكرة، مما تسبب في أزمات عديدة، ولم يحظ كيروش بالمساندة إلا بعد تحسن النتائج.

وأضاف إنه كان يتمنى استمرار المدير الفني البرتغالي؛ لأنه صاحب رؤية، ووضع خطة للمنتخبات المختلفة، ولكنه لم يكن مرتاحا مع المسؤولين وقتها.