شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته اليوم داخل معسكره بالقاهرة، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي فى اللقاء المقرر له بداية يناير المقبل.

وكان علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، قد قرر منح لاعبي الفريق راحة لمدة 3 أيام بعد الفوز على الزمالك بهدف نظيف، فى المباراة التي جمعت الفريقين باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

وتغلب النادي المصري على الزمالك بهدف نظيف في مباراة الجولة التاسعة من الدوري، سجله الجزائري غيلاس قناوي لاعب المصري.

وتقدم النادي المصري إلى المركز الثاني فى جدول الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.