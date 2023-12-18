شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات فى اليوم الثانى للجولة الـ13 لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل مباريات الجولة الثالثة عشرة لدورى المحترفين اليوم بإقامة 3 مواجهات قوية، حيث يستضيف وى نظيره طنطا باستاد السلام في لقاء صعب لأصحاب الأرض الباحثين عن استعادة الثقة بعد رحيل جمعة مشهور المدير الفني للفريق للمرة الثانية خلال الموسم الحالي.

يدخل وى المباراة في المركز الـ14 برصيد 14 ولا بديل أمامه سوى الفوز من أجل اللحاق بركب الأندية الباقية بدورى المحترفين وعدم اللعب على البقاء، في الوقت الذى يحتل فيه طنطا المركز الـ11 برصيد 16 نقطة، وقد تحسنت نتائجه مؤخرا، بعدما تعادل الفريق في الجولة الأخيرة على ملعبه أمام غزل المحلة سلبيا.

وفى إطار مباريات نفس الجولة يستضيف دكرنس المنتشى نظيره بروكسى في لقاء متكافئ نظرا لتقارب المستوى الفني بينهما، فأبناء الدقهلية في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة، ويسعون لاستغلال الفوز الأخير خارج الملعب على النصر للتعدين بهدف دون مقابل من أجل مواصلة الانتصارات على أمل التقدم خطوة في جدول الترتيب، بينما يحتل الضيوف المركز الـ12 برصيد 16 نقطة ويسعون أيضا لتحقيق الفوز على أمل الحصول على الثلاث نقاط من أجل الهروب من مراكز المؤخرة.

وتختتم مباريات اليوم بلقاء بتروجت المتصدر برصيد 26 نقطة مع النجوم صاحب المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط في مواجهة سهلة نسبيا للفريق البترولى الذى يسعى للابتعاد أكثر بالصدارة، في ظل المنافسة حامية الوطيس على المركزين الأول والثانى، اللذين يؤهلان صاحبهما مباشرة للصعود لدورى الأضواء والشهرة، بينما يخوض الثالث دورة رباعية مع أصحاب المراكز الأولى بدورى القسم الثانى ب يصعد فيها صاحب المركز الأول أيضا للدورى.