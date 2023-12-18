بطولة ألمانيا: ليفركوزن يواصل مغامرته بنجاح وكاين يُعيد لبايرن هيبته

الرياص - اسماء السيد - ليفركوزن (ألمانيا): واصل باير ليفركوزن مغامرته نحو لقبه الاول في الدوري الالماني لكرة القدم على الاطلاق بنجاح، باكتساحه أينتراخت فرانكفورت بثلاثية نظيفة الاحد، فيما أعاد المهاجم الانكليزي هاري كاين بايرن ميونيخ الى هيبته بثنائية في فوزه الكبير على شتوتغارت 3 0 الاحد في المرحلة الخامسة عشرة.

في المباراة الاولى، سجّل النيجيري فيكتور بونيفاس (14) والهولندي جيريمي فريمبونغ (51) وفلوريان فيرتس (57) اهداف باير ليفركوزن في مرمى فرانكفورت الذي كان أكرم وفادة النادي البافاري في المرحلة الماضية 5 1.

وعزز باير ليفركوزن صدارته برصيد 39 نقطة بفارق أربع نقاط عن بايرن ميونيخ الذي يملك مباراة مؤجلة أمام أونيون برلين سيخوضها في 24 كانون الثاني/يناير المقبل.

وقال لاعب وسط ليفركوزن السويسري غرانيت تشاكا بعد المباراة "لم نفز بأي شيء بعد. بعد نصف عام، لم يفز أحد بأي شيء، خاصة لقب الدوري".

وأضاف "لدينا مباراة أخرى في منتصف الأسبوع ثم نذهب في إجازة، حيث يتعين علينا أن نكون حذرين فيما نفعله. ثم سنعود ونستعد لبقية الموسم".

وهذا الفوز الثاني عشر لفريق المدرب الاسباني شابي ألونسو من اصل 15 مباريات، حيث تعادل في 3 مباريات أخرى ولم يخسر اي مباراة بعد في الموسم الحالي من بوندسليغا، رافعا سجله الخالي من الهزائم الى 24 مباراة في مختلف المسابقات.

ولم ينتظر اصحاب الارض سوى 14 دقيقة لتأكيد نيتهم بكسب ثلاث نقاط اخرى، فافتتح هدافهم بونيفاس التسجيل اثر مجهود فردي رائع بعد ان تقدم بسرعة نحو المنطقة قبل ان يسدّد كرة زاحفة رائعة في الزاوية اليمنى.

وحاول فرانكفورت الصمود امام ماكينة ليفركوزن الذي يعد ثاني افضل فريق هجومي في الدوري بعد بايرن، لكن دون جدوى.

وضغط ليفركوزن في الشوط الثاني بحثا عن تأمين النقاط الثلاث، فحقّق مُراده بعد ست دقائق فقط، وهذه المرة عن طريق فريمبونغ الذي تابع كرة سددها اولا بونيفاس وتصدى لها حارس فرانكفورت كيفن تراب (51)، قبل ان يعزّز فيرتس تقدم فريقه بهدف ثالث بعد ست دقائق اخرى اثر تمريرة عرضية من المتألق بونيفاس (57).

بايرن يستعيد هيبته

وعلى ملعب أليانز أرينا، استعاد بايرن ميونيخ هيبته وصالح جماهيره بعد الخسارة المذلّة أمام فرانكفورت 1 5 في المرحلة الماضية بفوز عريض على شتوتغارت بثلاثية نظيفة.

ويدين النادي البافاري بفوزه إلى مهاجمه كاين الذي استعاد بدوره نجاعته التهديفية بعدما صام عن التهديف في المرحلة الماضية، بتسجيله ثنائية في الدقيقتين الثانية و55، وأضاف المدافع الكوري الجنوبي مين جاي كيم الثالث (63).

وأبقى بطل المانيا في المواسم الـ11 الاخيرة على فارق النقاط الأربع بينه وبين باير ليفركوزن، فيما تجمّد رصيد شتوتغارت عند 31 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع.

وضرب البافاري سريعا وتحديدا بعد مرور دقيقتين عندما انطلق لوروا سانيه بسرعة ومرّر الكرة الى كاين المنفرد فتابعها داخل المرمى.

وكان الضيوف محظوظين بالخروج من الشوط الاول متأخرين بهدف واحد بعد ان ألغى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" هدفين لكيم (25) وتوماس مولر (45+2) بداعي التسلل.

ولم ينتظر بايرن طويلا لإراحة جماهيره التي كانت تخشى من تعثر جديد يبعده اكثر في معركة اللقب، وأضاف كاين هدفه الشخصي الثاني والـ20 في 14 مباراة معززا صدارته لائحة هدّافي البوندسليغا، وهذه المرة اثر ركلة حرّة نفذها ألكسندر بافلوفيتش ووصلت الى كيم الذي حوّلها برأسه الى مهاجم توتنهام السابق فتابعها بدوره برأسية قوية داخل مرمى شتوتغارت (55).

وتحوّل كيم، القادم من نابولي بطل إيطاليا، من ممرّر الى هداف، وتمكن من اضافة الهدف الثالث لفريقه، ومرة جديدة كان بافلوفيتش مصدر الهدف من خلال تنفيذه المتقن لركلة ركنية تابعها الدولي الكوري الجنوبي وارتدت من قدم احد مدافعي شتوتغارت الى داخل المرمى (63).

وصعد فرايبورغ الى المركز السادس بفوزه على ضيفه كولن بثنائية نظيفة.

وسجّل البديلان النمسوي مايكل غريغوريتش (72) والمجري رولاند سالاي (90+5) الهدفين.

وتقدم فرايبورغ مركزَين مستفيدا من خسارة هوفنهايم امام لايبزيغ 1 3 السبت، وأصبح في رصيده 24 نقطة بفارق نقطتين فقط عن بوروسيا دورتموند الخامس، فيما يقبع كولن في المركز السادس عشر ضمن منطقة الخطر بـ 10 نقاط.